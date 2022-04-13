BBC призывает не распространять фейковое видео об атаке на Краматорск с логотипом BBC News

В сети начали распространять фейковое видео с логотипом BBC News, в котором сообщается о доказательстве того, что якобы Украина совершила ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля. BBC призвала не распространять этот ролик и всегда проверять информацию на официальной странице BBC News, о чем написала в Twitter .

По информации пресс-службы, BBC пытается удалить видео из сети.

"Нам известно о фейковом видео под брендом BBC News, из которого якобы следует, будто Украина ответственна за ракетную атаку на железнодорожный вокзал города Краматорск на прошлой неделе. BBC принимает меры для того, чтобы это видео было удалено. Мы призываем людей не распространять его, а все новости проверять на официальной странице BBC News", - говорится в заявлении.