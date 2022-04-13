Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии посетили Бородянку
"Вот где темная сторона человечества показала свое лицо", – написал литовский президент.
Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Эгитс Левитс и Алар Карис в рамках визита в Украину посетили поселок Бородянка Киевской области, который был почти полностью разрушен русскими войсками.
Об этом в твиттере написал литовский президент Гитанас Науседа.
"Посетил сегодня Бородянку. Вот где темная сторона человечества показала свое лицо. Жестокие военные преступления, совершенные роSSийской армией, не останутся безнаказанными. Военные преступники должны преследоваться на международном уровне. Держись, Украина!" – написал Науседа.
В то же время канцелярия президента Польши обнародовала фото визита, на которых изображены президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.
О визите иностранных президентов сообщила и пресс-служба премьер-министра Дмитрия Шмыгаля.
"Видели многочисленные разрушения домов и инфраструктуры в селах Киевской области. Вдоль дорог — расстрелянные и сожженные автомобили. На многих — надпись «Дети». Рассказал нашим партнерам о многочисленных преступлениях, которые оккупанты совершают на украинской земле", - отметил Шмыгаль.
По его словам, стороны говорили также о необходимости введения масштабных санкций, которые помогут остановить войну, и неотвратимой ответственности агрессора.
"Визит президентов четырех стран Евросоюза в Киевскую область свидетельствует о крепкой международной коалиции в поддержку Украины. И, надеюсь, убедит сомневающихся в том, что иметь дело с россией — это финансировать терроризм и геноцид украинцев", - отметил премьер.
Напомним, в рамках визита в Украину президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии анонсировали "сильное сообщение о политической поддержке и военной помощи" и должны встретиться с президентом Владимиром Зеленским.
Бородянка Бучанского района была захвачена россиянами с первых дней войны. Враг ровнял ее с землей, нанося удары из разнообразного вооружения. 1 апреля она была освобождена от захватчиков.
После зачистки территорий Киевской области от оккупантов выяснились масштабы зверств, которые они совершали с мирными жителями. С детьми, женщинами, пожилыми людьми, мужчинами – всеми без исключения. Около 200 человек в городке пропали без вести.