Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии посетили Бородянку

"Вот где темная сторона человечества показала свое лицо", – написал литовский президент.

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Эгитс Левитс и Алар Карис в рамках визита в Украину посетили поселок Бородянка Киевской области, который был почти полностью разрушен русскими войсками.

Об этом в твиттере написал литовский президент Гитанас Науседа.

Фото: prezydent.pl

"Посетил сегодня Бородянку. Вот где темная сторона человечества показала свое лицо. Жестокие военные преступления, совершенные роSSийской армией, не останутся безнаказанными. Военные преступники должны преследоваться на международном уровне. Держись, Украина!" – написал Науседа.

В то же время канцелярия президента Польши обнародовала фото визита, на которых изображены президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

Фото: prezydent.pl

Фото: Денис Шмигаль

О визите иностранных президентов сообщила и пресс-служба премьер-министра Дмитрия Шмыгаля.

"Видели многочисленные разрушения домов и инфраструктуры в селах Киевской области. Вдоль дорог — расстрелянные и сожженные автомобили. На многих — надпись «Дети». Рассказал нашим партнерам о многочисленных преступлениях, которые оккупанты совершают на украинской земле", - отметил Шмыгаль.

По его словам, стороны говорили также о необходимости введения масштабных санкций, которые помогут остановить войну, и неотвратимой ответственности агрессора.

"Визит президентов четырех стран Евросоюза в Киевскую область свидетельствует о крепкой международной коалиции в поддержку Украины. И, надеюсь, убедит сомневающихся в том, что иметь дело с россией — это финансировать терроризм и геноцид украинцев", - отметил премьер.

Фото: Денис Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль
Фото: prezydent.pl

Фото: Денис Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль

Фото: prezydent.pl

Фото: Денис Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль

Напомним, в рамках визита в Украину президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии анонсировали "сильное сообщение о политической поддержке и военной помощи" и должны встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Бородянка Бучанского района была захвачена россиянами с первых дней войны. Враг ровнял ее с землей, нанося удары из разнообразного вооружения. 1 апреля она была освобождена от захватчиков.

После зачистки территорий Киевской области от оккупантов выяснились масштабы зверств, которые они совершали с мирными жителями. С детьми, женщинами, пожилыми людьми, мужчинами – всеми без исключения. Около 200 человек в городке пропали без вести.

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