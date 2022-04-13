"Битва будет тяжелой": Ермак тоже призвал жителей Луганской и Донецкой областей эвакуироваться

Ранее с призывом к эвакуации неоднократно выступал глава Луганской ОВА.

"Битва будет тяжелой": Ермак тоже призвал жителей Луганской и Донецкой областей эвакуироваться
Андрій Єрмак
Фото: скріншот відео

Глава Офиса президента Андрей Ермак вслед за главой Луганской ОВА Сергеем Гайдаем призвал жителей Луганской и Донецкой областей эвакуироваться в более безопасные районы. Об этом он написал в телеграме.

Поддерживаю Главу Луганской ОВА Сергея Гайдая, который призывает украинцев садиться в автобусы для эвакуации и ехать в более безопасные регионы. Следует четко понимать, что россия накапливает силы и стреляет по жилым кварталам. Там готовы убивать мирных людей просто так, использовать их как живой щит”, – отметил глава ОП.

По его словам, власть делает все для эвакуации, поэтому он просит не медлить.

"Битва за Донецкую и Луганскую области будет тяжелой, и мирные люди должны уехать туда, где можно переждать обострение, уберечь детей и облегчить ВСУ работу по врагу", - сказал Ермак.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА обратился к местным жителям с просьбой переехать в более безопасное место, воспользовавшись эвакуационными автобусами, поскольку происходит скопление роSSийской техники в регионе и напряжение растет. Однако из-за ракетного удара по вокзалу в Краматорске, по словам Гайдая, люди боятся эвакуации.

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