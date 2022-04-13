Украинцы, уехавшие за границу из-за войны, возвращаются домой: сколько уже пересекли границу

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В Государственной пограничной службе сообщили, какая ситация на границе.

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину на Родину вернулись 870 тысяч украинцев. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко на брифинге 12 апреля.

"Начиная с 24 февраля в целом государственную границу на участках со странами ЕС, Молдовой пересекло 4,3 млн человек. Это в обоих направлениях. Если говорить по выезду, то это количество достигает трех миллионов. Иностранцы – около 350 тыс. В первые дни после начала широкомасштабной войны РФ против Украины, – Ред.) она была незначительной. Около 10 тыс. граждан Украины пересекало за сутки на въезд. Подавляющее количество составляло мужчины", – сообщил он.

беженцы, граница, война, переселенцы

Демченко отметил, что в последние в Украину возвращается все больше граждан - 25-30 тыс. в сутки. При этом это не только мужчины, но и женщины, и дети, и старики.

"С 24 февраля всего на въезд в Украину проследовало более 870 тысяч граждан Украины», – отметил представитель Госпогранслужбы.


Анна Вернигора, politeka.net

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