ВСУ уничтожили колонну военной техники и захватили документы оккупантов: о чем там идет речь

Ликвидирован передвижной пункт управления с руководящим составом.

Силы обороны Украины уничтожили колонну роSSийской военной техники. Об этом информирует и показывает соответствующие кадры Генеральный штаб ВСУ на странице в Фейсбук.

Колонну военной техники роSSийских оккупантов уничтожило подразделение Десантно-штурмовых войск ВСУ совместно с побратимами из других составляющих сил обороны в одном из районов выполнения задач.

В частности, ликвидирован передвижной пункт управления с руководящим составом 4-й батальонной тактической группы (оперативного подчинения) 201-й военной базы Центрального военного округа вс рф.

Также Генштаб показал захваченные служебные документы и цинично лживые материалы пропагандистского характера.

Отметим, по состоянию на утро 13 апреля, украинские военные уничтожили такую технику оккупантов: 739 танков, 1 тысячу 964 единицы боевых бронированных машин, 358 артиллерийских систем, 115 единиц РСЗО, 64 средства противовоздушной обороны, 158 самолетов, 143 вертолета, 1 тысячу 429 единиц автомобильной техники, 7 кораблей и катеров, 76 цистерн с ГСМ, 132 беспилотники оперативно-тактического уровня, 25 единиц специальной техники, 4 пусковые установки ОТРК.