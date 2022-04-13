Президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши посетили Бородянку. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что жестокие военные преступления, совершенные роSSийской армией, не останутся безнаказанными.

"Посетил сегодня Бородянку. Вот где темная сторона человечества показала свое лицо. Жестокие военные преступления, совершенные роSSийской армией, не останутся безнаказанными. Военные преступники должны преследоваться на международном уровне. Держись, Украина!" – отметил Науседа в Twitter.