Законопроект о возвращении мужчин из-за границы просадит экономику еще больше – депутат Безгин

Депутат привел как минимум три аргумента против.

Законопроект о возвращении мужчин из-за границы просадит экономику еще больше – депутат Безгин
© Виталий Безгин/facebook

Законопроект №7265, которым прописан обязательный возврат в течение пятнадцати дней в Украину всех военнообязанных, которые вполне законно пересекли границу и сейчас находятся за рубежом, не должен быть принят, заявил народный депутат от партии «Слуга народа» Виталий Безгин.

По его словам, если бы законопроект распространялся только на депутатов, членов правительства, представителей органов местного самоуправления, то его стоило бы поддержать.

«Ибо эти люди должны быть на рабочих местах, не забывать о присяге и функционировании территорий и отраслей. Но он касается всех», – написал он в Facebook.

Безгин подчеркнул, что война существенно просаживает экономику страны, а мужчины, особенно проживающие за границей длительное время, осуществляют переводы в Украину и будут весомым наполнителем бюджета в нынешние и будущие годы. А обеспечение тыла является не менее важной составляющей боеспособной армии.

Он подчеркнул, что война и так создала временный экономический хаос и рост безработицы, однако принятие закона может увеличить количество таких безработных.

«Если и писать какой-нибудь подобный законопроект, так это о запрете занимания государственных и политических должностей в будущем для тех мужчин, которые покинули Украину после 24 февраля 2022 года», - добавил депутат.

Напомним, в парламенте зарегистрировали законопроект №7265, которым предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 337-1, которая установит уголовную ответственность за невыполнение требований закона о возвращении в Украину без уважительных причин после введения военного положения в Украине и требует вернуться всех военнообязанных, за исключением определенных условий.


Ирина Знась, ZN.ua

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