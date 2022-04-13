Марин Ле Пен заявила о выходе Франции из НАТО в случае победы на президентских выборах

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах страна выйдет из НАТО. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции.

В частности, лидер партии «Национальное объединение» отметила, что в случае победы потребует выхода Франции из Североатлантического Альянса. Однако от членства в ЕС Ле Пен не хочет отказываться.

«Это не моя цель. Однако я хочу, чтобы эта европейская структура эволюционировала», – заявила Марин Ле Пен.

Правда, по словам кандидата в президенты, она стремится сохранить сотрудничество с членами НАТО. В частности, Марин Ле Пен утверждает, что при выходе Франции из НАТО она не будет отказываться от выполнения «статьи 5 о взаимной защите между членами организации».

Второй тур президентских выборов во Франции назначен на 24 апреля. Кроме Марин Ле Пен в него прошел действующий глава государства Эммануэль Макрон.

Сообщалось, что согласно подсчету почти 100% бюллетеней из всех муниципалитетов, Эммануэль Макрон занял первое место в первом туре с 27,6%, опередив Марин Ле Пен, набравшую 23,41%. Жан-Люк Меланшон занимает третье место с 21,95%.