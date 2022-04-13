Чиновникам запретили работать из-за границы без оформления командировки

На заседании вечером 12 апреля правительство приняло постановление «Некоторые вопросы организации работы государственных служащих и работников государственных органов в период военного положения», отменяющее приказ НАДС от 17 марта 2022 г. № 20-20 «О внесении изменений в Типовые правила внутреннего служебного распорядка» и внедряющее новые правила работы для госработников.

Новым актом предусмотрено:

- предоставление права руководителям государственной службы во время действия военного положения вводить дистанционную работу для работников, находящихся на территории Украины;

- устанавливается, что работа работников за границей допускается только в случае командировки;

- предоставляется руководителю государственной службы право применять дисциплинарное взыскание, в том числе увольнение с должности государственной службы, к работникам, находящимся в рабочее время вне рабочего места без решения соответствующего руководителя”.