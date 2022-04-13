Чиновникам запретили работать из-за границы без оформления командировки

На заседании вечером 12 апреля правительство приняло постановление «Некоторые вопросы организации работы государственных служащих и работников государственных органов в период военного положения», отменяющее приказ НАДС от 17 марта 2022 г. № 20-20 «О внесении изменений в Типовые правила внутреннего служебного распорядка» и внедряющее новые правила работы для госработников.
Новым актом предусмотрено:
- предоставление права руководителям государственной службы во время действия военного положения вводить дистанционную работу для работников, находящихся на территории Украины;
- устанавливается, что работа работников за границей допускается только в случае командировки;
- предоставляется руководителю государственной службы право применять дисциплинарное взыскание, в том числе увольнение с должности государственной службы, к работникам, находящимся в рабочее время вне рабочего места без решения соответствующего руководителя”.
"Государство запретило госчиновникам работать из-за границы без оформления командировки, - комментирует редактор отдела Социум Алла Котляр. – С одной стороны, это правильно. Сейчас государство должно максимально четко выполнять свои функции и госчиновники нужны на месте. С другой — позаботилось ли государство о том, куда возвращаться тем госслужащим, которые выехали из оккупированных территорий или из зоны активных боевых действий? Учитывая еще и то, что Постановлением Кабмина от 1 апреля расходы на зарплаты госчиновникам были сокращены".