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2022-04-13
Склонен к предательству: оккупанты клеймят документы отказавшихся воевать в Украине
В РоSSийской Федерации в личные дела и военные билеты военнослужащих, которые отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины, ставят особый "красный" штамп.
Фото документа опубликовала 72-я Отдельная механизированная бригада имени Черных запорожцев, информирует
В штампе написано: “Склонен к предательству, лжи и обману. Отказался от участия в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины”. Такую отметку "отказникам" ставит начальник кадровой службы. Вот так просто – не хочешь убивать мирных украинцев, значит лжец и предатель.
Маргарита Лепс, Апостроф