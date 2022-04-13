Более 2800 уголовных производств, связанных с войной, открыла СБУ, - Баканов

Больше всего эпизодов насчитывают уголовные производства по преступлениям роSSийских военных в Буче, в Мариуполе и в Харьковской области.

Более 2800 уголовных производств, связанных с войной, открыла СБУ, - Баканов
Фото: Пресслужба СБУ

СБУ открыла 2882 уголовных производства, которые связаны с войной РоSSии против Украины.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

"В суд уже направлены 29 уголовных производств. Из общего массива можно выделить 1694 дела, открытых именно за нарушение законов и обычаев войны, то есть по ст. 438 Уголовного кодекса", - сказал Баканов.

Больше всего эпизодов, по словам главы СБУ, насчитывают уголовные производства по преступлениям роSSийских захватчиков в Буче, в Мариуполе и в Харьковской области.

Служба безопасности документирует факты массового уничтожения жителей Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Сум, Чернигова, Харькова, Мариуполя, Николаева и других населённых пунктов.

"Преступления оккупантов характеризуются жестоким обращением с гражданским населением, пыткой и умышленными убийствами, применением запрещенных средств, обстрелами и уничтожением объектов гражданской и критической инфраструктуры", - подчеркнули в СБУ.

Служба безопасности уже сообщила о подозрении 900 лицам, из них 627 – граждане РоSSии: среди них есть высшее руководство РФ, ряд депутатов Госдумы, пропагандисты, деятели культуры, а также 219 военных и еще трое задержанных вражеских пилотов, бомбивших Харьков, Балаклею, Купянск, Изюм и Конотоп.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала кума Путина Виктора Медведчука, а ранее сообщила о подозрении депутату горсовета Мариуполя от ОПЗЖ, которого оккупанты объявили "мэром".

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