Резников призвал иностранных партнеров дать Украине оружие дальнего действия

"Чтобы мы завершили это дело..."

Резников призвал иностранных партнеров дать Украине оружие дальнего действия
Фото: скріншот

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к иностранным партнерам из разрушенного Гостомеля и призвал их предоставить Украине оружие дальнего действия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Нам нужны не только санкции, но и оружие. Если это дело отложить, то то же самое будет и в Европе”, - отметил министр.

По его словам, оружие нужно не только советского образца, но и современного, натовского образца.

"Нам необходимы РСЗО, танки, бронированные машины и 155 мм артиллерия, не 152 мм, как в Советском Союзе, чтобы мы их получили и завершили дело...", - заявил Резников.

Напомним, раньше сообщалось, что Администрация Байдена готова существенно расширить спектр вооружений, которые она поставляет Украине. В частности, речь идет о вертолетах и беспилотниках для береговой охраны и т.д. Также намерение о поставках оружия подтвердила и Германия.

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