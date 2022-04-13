Кулеба: «Глава МИД Ирана опроверг информацию о поставках оружия в РоSSию с помощью иранских компаний»

Министр иностранных дел Ирана заявил, что его страна выступает против войны РоSSии с Украиной, информирует ZN.ua.

Кулеба: «Глава МИД Ирана опроверг информацию о поставках оружия в РоSSию с помощью иранских компаний»
© Економічна правда

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с иранским коллегой Хоссейном Амир-Абдуллахианом. Последний опроверг утверждение о поставках оружия в РоSSию с помощью иранских компаний.

"Иран выступает против войны РоSSии с Украиной, поддерживает дипломатическое решение. Благодарен министру иностранных дел Абдуллахиану за опровержение утверждений о поставках оружия в РоSSию с помощью иранских компаний, а также за отправленную в Украину медицинскую бригаду", - отметил Кулеба в Twitter.


Анна Конюченко, ZN.ua

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