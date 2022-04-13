В Ивано-Франковске "дерусифицировали" часть улиц

В Ивано-Франковской громаде переименовали часть улиц и переулков, которые раньше были названы в честь русских деятелей.

Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Возможно, кто-то скажет, что не время такие вещи... А может уже давно пора. Именно сейчас мы боремся за победу Украины и не можем допустить, чтобы в будущем независимом нашем государстве вспоминали и чествовали московских или роSSийских ученых, писателей, политических деятелей, а тем более советские праздники!" - подчеркнул Марцинкив.

На сессии городского совета депутаты поддержали переименование 25 улиц и переулков областного центра в честь известных местных и общеукраинских деятелей. К примеру, ул. Гаркуши теперь будет называться ул. Михаила Мулика (это глава Галицкого братства воинов Украинской Дивизии УНА "Галичина", Герой Украины, а также почетный гражданин Ивано-Франковска). Ул. Добролюбова стала ул. Героев Волновахи, Достоевского – Героев Чернигова, Лермонтова – Героев Мариуполя и т.д.

Переименовали также улицы в 7 селах Ивано-Франковской общины. Теперь 12 улиц будут иметь новые названия.

Напомним, на днях Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что в Украине нужно провести топонимическую деколонизацию и переименовать все населенные пункты, названия которых имеют русскоязычный характер.

Во Львове инициируют переименование свыше 30 улиц, названных в честь русских деятелей.