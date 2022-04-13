РоSSия превращает Черное и Азовское моря в роSSийские озера, НАТО должно противодействовать этому – Марк Войджер

РоSSия постепенно превращает международные воды и территориальные воды других стран, в частности стран НАТО, в Черном и Азовском морях в свои внутренние, и НАТО должно более активно вести себя в этом регионе. Об этом в эфире "Апостроф TV" заявил старший эксперт по РоSSии в 2013-2018 годах в Объединенном командовании сухопутных войск НАТО в Измире, Турция Марк Войджер.

"Если мы сделали зону, запрещенную для полетов, мы можем сделать зону, запрещенную для присутствия роSSийских кораблей, как минимум возле Одессы или в других частях, приближенных к Румынии, Болгарии. Чтобы РоSSия не провоцировала инциденты. Те же мины, которые разбрасывали в море – это большая угроза для мореплавания. Я надеюсь, что НАТО более активно вмешается в этот регион", - заявил Войджер, комментируя вопрос, сможет ли НАТО помочь в патрулировании Черного моря, по крайней мере, в территориальных водах своих стран-членов - Румынии, Болгарии и Турции.

По его словам, если насчет Азовского моря РоSSия уже практически воплотила план превратить его в свое внутреннее озеро, то относительно Черного моря в США существует четкое осознание относительно ситуации с блокирование международных вод, и необходимости противодействовать этому.

"Это один из важнейших вопросов. Они захватили большую часть побережья (Азовского моря, - ред.). Но относительно Черного моря есть мощные голоса в Америке. НАТО нужно больше противодействовать этому. Потому что все, что происходит в Черном море, не остается в Черном море. Это международные воды", - отметил Войджер.

Он подчеркнул, что кроме сугубо военной опасности, создаваемой Россией в этом регионе, существуют также тяжелые геополитические последствия

"Многие грузы из Украины - зерна, продукты питания (следует через Черное море, - ред.). Я думаю, что через несколько месяцев в арабских странах и Африке будет голод в результате этой блокады", - сказал эксперт.

По словам Войджера, на сегодняшний день эта проблема упирается в позицию Турции.

"К сожалению, здесь должна быть роль Турции, которая, как вы знаете, руководствуется конвенцией Монтре (регулирует режим судоходства в черноморских проливах), и она из соображений безопасности не будет пропускать военные корабли в Черное море. Здесь уже НАТО нужно работать в своих структурах с Турцией, чтобы она разрешила присутствие натовских кораблей, чтобы противодействовать РоSSии", - подчеркнул эксперт.

Напомним, в марте 2022 года роSSийские военные заминировали морские пути от Босфора до Одессы. Причем заминирование произошло там, где проложены рекомендованные пути для коммерческих судов.

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Перед тем РоSSия объявила о перекрытии зон судоходства в международных водах Черного и Азовского морей для проведения военных учений, но де-факто устроила морскую блокаду региона .

В результате воды Украины в Черном и Азовском морях страхователи определили зонами военных рисков, терроризма и пиратства.

Акватории, которые закрыла РоSSия

Как известно, в результате войны в Украине Евросоюз и США закрыли небо для роSSийских самолетов.

Кроме того, страны Европейского союза готовятся коллективно закрыть свои порты для судов из РоSSии. При этом до официальноого решения Евросоюза крупнейшие контейнерные компании мира приостановили прием заказов на перевозку грузов в РоSSию.

Великобритания уже приняла решение отказать в заходах в британские порты всем судам, принадлежащим, эксплуатируемым, контролируемым, зафрахтованным, зарегистрированным или плавающим под флагом РоSSии.

Канада следовала этому примеру, заявив, что закроет свои порты для принадлежащих РоSSии судов.