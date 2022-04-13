Защитники Мариуполя эффектно уничтожили оккупантов, которые пытались спрятаться за домом: видео

Защитники Мариуполя эффектно уничтожили оккупантов, которые пытались спрятаться за домом: видео

Защитники Мариуполя из полка "Азов" опубликовали видео, на котором можно увидеть уничтожение роSSийских оккупационных войск.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 49-е сутки защищают свою землю от роSSийских оккупантов. Самая сложная ситуация остается в Мариуполе, где украинские защитники оказались в окружении. Вчера стало известно о соединении морпехов с полком "Азов", а сегодня уже опубликовано видео на официальной страничке, где можно увидеть уничтожение вражеской техники.

На кадрах можно увидеть вражескую технику, которая спряталась за домом, после чего по ней попали защитники Мариуполя.

"Полк "Азов" удлиняет уничтожать вражескую технику", - написано было в публикации.



Артём Батечко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фотоВ Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото
Карта боевых действий на территории Украины на утро 7 апреля: где враг наступает, а где отступаетКарта боевых действий на территории Украины на утро 7 апреля: где враг наступает, а где отступает
Блок рекламы


Похожие новости
Над Харьковщиной сбили два самолета, которые атаковали область, - СинегубовНад Харьковщиной сбили два самолета, которые атаковали область, - Синегубов
Жители пригорода Мариуполя пожаловались на ухудшение самочувствия после химатики россиянЖители пригорода Мариуполя пожаловались на ухудшение самочувствия после химатики россиян
Турция предоставила корабли для эвакуации жителей Мариуполя, - министр обороны ТурцииТурция предоставила корабли для эвакуации жителей Мариуполя, - министр обороны Турции
ВСУ сбили два вражеских самолета, которые обстреливали населенные пункты в Харьковской областиВСУ сбили два вражеских самолета, которые обстреливали населенные пункты в Харьковской области
Подполковник, спортсмен и "интеллигент": фото новых "грузов 200" у роSSийских оккупантовПодполковник, спортсмен и "интеллигент": фото новых "грузов 200" у роSSийских оккупантов
Арестович подтвердил о прорыве морпехов к защитникам МариуполяАрестович подтвердил о прорыве морпехов к защитникам Мариуполя
Зеленые коридоры для выезда гражданских сегодня не будут работать из-за действий оккупантов, – ВерещукЗеленые коридоры для выезда гражданских сегодня не будут работать из-за действий оккупантов, – Верещук
Байден впервые назвал геноцидом зверства роSSийских оккупантов в УкраинеБайден впервые назвал геноцидом зверства роSSийских оккупантов в Украине
"Бери все, что будет": родня оккупантов ждет их домой с "трофеями", новый аудиоперехват"Бери все, что будет": родня оккупантов ждет их домой с "трофеями", новый аудиоперехват
Уничтожили полевой склад и не только: в ВСУ рассказали об успехах украинских защитников на южном направленииУничтожили полевой склад и не только: в ВСУ рассказали об успехах украинских защитников на южном направлении
Последние новости
Подгружаем последние новости