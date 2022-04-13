Путин стягивает войска для решающего сражения на Донбассе: силы будут 5 к 1

Кремлевский диктатор Владимир Путин перебрасывает роSSийские войска на Донбасс - там оккупанты готовятся дать решающий бой в роSSийско-украинской войне, информирует Апостроф.

Об этом сообщает The Times.

Глава страны-агрессора пытается собрать на Донбассе силы, которые по численности значительно превысят подразделения ВСУ. По данным журналистов, РоSSия перебрасывает войска со всех своих регионов для решающих боев.

Тем не менее, даже такое преимущество (5 к 1) не гарантирует того, что Кремль одержит победу.



Евгений Устименко, Апостроф

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