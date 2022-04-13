Похоже, обмена может не быть: у Путина напомнили, что Медведчук — не гражданин РоSSии

"Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве : Медведчук не является гражданином РоSSии. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем", — отметил он.

Пресс-секретарь роSSийского президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с задержанием одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, напомнил, что он не гражданин РоSSии. Слова Пескова цитируют росСМИ.