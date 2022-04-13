Вступление Финляндии и Швеции в НАТО повысят стабильность в Балтийском море – Хельсинки

Сегодняшняя ситуация с безопасностью Финляндии отличается крайней непредсказуемостью, уверен глава финской дипломатии Пекка Хаависто.

"Ситуация с безопасностью в Европе и Финляндии серьезнее и наименее предсказуема, чем когда-либо после окончания холодной войны. Последствия нынешних событий для безопасности Финляндии будут длительными, - сказал Хаависто в среду при передаче парламенту правительственного доклада с анализом ситуации с безопасностью после начала полномасштабной военной агрессии РФ против Украины.

Накануне большинство финнов - 84% - сказали, что видят в РоSSии угрозу своей стране из-за полномасштабной войны против Украины.

“Изменившаяся обстановка требует от Финляндии пересмотра нынешней политики безопасности", - добавил глава МИД .

В докладе говорится, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО повысят стабильность в Балтийском море.

В свою очередь министр обороны Финляндии Антти Кайконен заявил, что хотя военная ситуация на границах Финляндии спокойная, страна должна быть готова к возможным вызовам.

Правительственный отчет обсудят в парламенте после пасхальных каникул. На его основе решат, подаст ли Финляндия заявку на вступление в НАТО.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин ранее неоднократно заявляла, что ожидает быстрого обсуждения и принятия решения в ближайшие недели.