The Atlantic: Война в Украине дошла до решающего для всей Европы момента
Если отправка советских «советников» на войну во Вьетнам не спровоцировала ядерную войну, то и отправка таких американских «советников» в Украину сейчас ее не спровоцирует, информирует
Относительно короткая, но очень кровавая война в Украине переходит в свой четвертый этап. На первом этапе РоSSия пыталась свергнуть правительство Владимира Зеленского и захватить страну через три дня. На втором она попыталась грубой силой завоевать Украину или, по крайней мере, ее восточную часть вместе с Киевом. На третьем – РоSSия отвела свои разбитые войска с украинского севера, отправив их на юг и юго-восток, чтобы захватить эти два региона Украины.
И вот после провала всех предыдущих этапов настал четвертый, который, скорее всего, станет решающим. Об этом на страницах