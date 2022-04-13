The Atlantic: Война в Украине дошла до решающего для всей Европы момента

Относительно короткая, но очень кровавая война в Украине переходит в свой четвертый этап. На первом этапе РоSSия пыталась свергнуть правительство Владимира Зеленского и захватить страну через три дня. На втором она попыталась грубой силой завоевать Украину или, по крайней мере, ее восточную часть вместе с Киевом . На третьем – РоSSия отвела свои разбитые войска с украинского севера, отправив их на юг и юго-восток, чтобы захватить эти два региона Украины.

И вот после провала всех предыдущих этапов настал четвертый, который, скорее всего, станет решающим. Об этом на страницах The Atlantic пишет американский политолог и бывший советник Госсекретаря США Элиот Коэн.