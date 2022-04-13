"Путин осознал, что его просто обманули": Ходорковский оценил роль Медведчука в подготовке к войне

РоSSийский оппозиционер Михаил Ходорковский отмечает, что кум президента РФ и один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук, задержанный СБУ 13 апреля, должен был гарантировать успешность войны против Украины для Владимира Путина. Однако он стал одним из тех людей, которые разворовывали деньги, выделенные Кремлем на подготовку вторжения. Об этом Ходорковский рассказал журналистам НВ .

"Мое впечатление, что (Медведчук - ред.)вместе с теми замечательными людьми, которые сейчас в Москве, по-моему, даже в СИЗО отправились, брался за то, чтобы обеспечить Путину цветы при его входе в Украину", — сказал Ходорковский.

Оппозиционер отметил, что Путин осознал, что его обманули.

"В результате, особенно после того заседания областного совета Херсона... Путин осознал, что его попросту надурили. И деньги украли не как обычно — половину, а гораздо больше. К сожалению, именно то, что Путина заверили, что его будут встречать в Украине если не цветами, то во всяком случае не организованным вооруженным сопротивлением, (стало - ред.) одной из причин, которые сподвигли его на эту войну", — добавил Ходорковский.