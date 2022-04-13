В Раде предлагают в течение 15 дней вернуть из-за границы всех военнообязанных

В Верховной Раде Украины зарегистрировали два законопроекта, один из которых должен заставить вернуться в Украину военнообязанных, которые полностью законно пересекли границу и сейчас находятся не в Украине, а вторым устанавливается уголовная ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины во время действия военного положения. Среди авторов обоих законопроектов есть член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский и председатель правоохранительного комитета Сергей Ионушас. Поэтому законодательные инициативы имеют реальный шанс быть принятыми в ближайшее время законопроекты должны быть приняты, однако их наполнение недостаточно выписано, отмечает в своей колонке юрист Института законодательных идей Андрей Климосюк.

Так, согласно законопроекту №7265 предложено дополнить Уголовный кодекс новой статьей 337-1, которая установит ответственность "за невыполнение требований закона о возвращении в Украину без уважительных причин после введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях лицом, по закону подлежащим призыва на военную службу во время мобилизации или обязана вернуться в Украину из-за границы".

Статья отсылает в Закон Украины "О правовом режиме военного положения", согласно которому обязанность вернуться в Украину в случае введения военного положения распространяется на:

лиц, которые по закону подлежат призыву на военную службу во время мобилизации;

членов Кабинета Министров Украины;

руководителей органов государственной власти и их заместителей;

народных депутатов Украины;

сельских, поселковых, городских голов;

работников правоохранительных органов;

судей;

прокуроров.

В то же время уважительными причинами для невозвращения считаются:

запрет на выезд из страны пребывания;

стихийные бедствия, крушения, аварии;

командировки;

нахождение на стационарном лечении;

другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания.

Указанніе в законе должны вернуться в Украину не позднее, чем через пятнадцать дней со дня вступления в силу закона, иначе им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

В том числе закон будет касаться призывников, которые на абсолютно законных основаниях находятся за границей, в том числе всех трудовых мигрантов в возрасте от 18 до 60 лет. Также закон будет касаться и определенных категорий женщин, занимающих соответствующие должности.

«Следует обратить внимание на несовершенство положений, лишающих предлагаемую статью УК должной юридической определенности. Это касается неисчерпаемости перечня уважительных причин невозврата в Украину, определенных в упомянутой статье 10-1 Закона. …На практике такие "другие обстоятельства" будут определяться правоохранительными органами по собственному усмотрению в каждом конкретном случае, что способствует коррупционным рискам», - отмечают правозащитники.

Другим законопроектом №7268 предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 332-3.

Так, уголовная ответственность будет угрожать за пересечение государственной границы Украины во время действия военного положения любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов, или документов, содержащих недостоверные сведения или с сокрытием от пограничного контроля.

Согласно части 1 за указанные деяния будут наказываться призывники, то есть лица, которые по закону приписаны к призывному участку штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Часть 2 устанавливает ответственность за указанные действия для военнослужащих и военнообязанных, резервистов, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, а также лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Под этот пункт статьи попадут все чиновники, к которым относится статья 3 закона "О предотвращении коррупции" - государственные служащие, судьи, полицейские и т.д.

За совершение этого преступления, указанным лицам будет угрожать лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Часть 3 предусматривает привлечение к наказанию за повторные действия, указанные в первых двух пунктах. За это грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без таковой.

«Насколько оправдан такой радикальный подход для возвращения граждан из-за границы и будет ли реальна необходимость в возвращении сотен тысяч, а то и миллионов военнообязанных, живущих и работающих за рубежом, учитывая рекордные суммы средств, которые перечисляют в Украину трудовые мигранты, установить сложно. В любом случае, положения законопроекта нуждаются в доработке для соблюдения принципа юридической определенности и предотвращения нарушения прав граждан», - отмечают авторы анализа.

В то же время юристы подчеркивают, что установление уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины во время действия военного положения является вынужденным и нужным шагом, который отразит любое желание беглецов покидать страну.