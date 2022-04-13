Над Харьковщиной сбили два самолета, которые атаковали область, - Синегубов

Метко сработали мобильные подразделения ВСУ.

Над Харьковщиной сбили два самолета, которые атаковали область, - Синегубов
Ілюстративне фото
Фото: Держспецзв'язку

Мобильные подразделения Вооруженных сил Украины сбили два роSSийских самолета, атаковавших населенные пункты Харьковщины. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Верим в наши Вооруженные силы Украины, круглосуточно обороняющие Харьковскую область", - отметил Синегубов, не сообщив подробностей.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, роSSийские войска потеряли уже 158 самолетов и 143 вертолета. Потери личного состава возросли до 19800 человек.

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