"Это как вывезти весь Таллин": Зеленский призвал эстонцев помочь остановить депортацию украинцев в РоSSию

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении в парламент Эстонии призвал эстонцев найти на уровне Евросоюза инструменты влияния и давления на РоSSию, чтобы она прекратила депортацию украинцев и вернула депортированных людей домой.

« Евросоюз имеет силу обеспечить это. Евросоюз должен использовать эту силу”, - отметил президент.

По его словам, из Украины вывезли уже более полумиллиона человек.

“Это если бы оккупанты, извините за пример, взяли за цель вывезти весь Таллин. Целый город – он был, и его нет. Как треть всех ваших граждан”, – отметил украинский президент.

По его словам, депортированных украинцев лишают документов, у них забирают телефоны. Пытаются перевезти в отдаленные регионы РоSSийской Федерации. Всячески препятствуют попыткам возвращения в Украину. Детей разводят с родителями и хотят направить на незаконное усыновление в роSSийские семьи.

“Пока РоSSия не вернет принудительно вывезенных украинцев, пока не вернет тысячи украденных детей, она не должна получать никаких денег от европейских государств или компаний. Евросоюз не имеет права являться спонсором депортаций. Евросоюз не имеет права быть спонсором войны”, – заявил Зеленский.

Он призвал серьезнее отнестись к санкционной политике против РоSSийской Федерации, потому что это единственный инструмент, чтобы принудить РоSSию к миру.

“Я призываю вас при утверждении нового, очень важного санкционного пакета против РоSSийской Федерации на уровне ЕС защищать необходимость полной блокировки роSSийских банков. Всех, а не только части. Я призываю наконец-то внести нефть в санкционный пакет. Нужно эмбарго на уровне всего Европейского Союза!”, – отметил глава государства.

Он также призвал эстонских специалистов приобщиться к расследованиям военных преступлений роSSийской армии на территории Украины.

“Все военные преступления мы обязательно расследуем и установим всех виновных и найдем их. Сколько времени нам не понадобилось бы на это. Но если мы будем делать это вместе с вами, вместе с другими европейскими государствами, мы сможем сделать это гораздо быстрее”, - говорит президент.

Он напомнил, что большинство сталинских палачей так и не ответили за все, что наделали, поэтому "особенно принципиально - привлечь к ответственности новое поколение роSSийских палачей".

Также Владимир Зеленский поблагодарил Эстонию за принципиальную поддержку нашего государства в европейской интеграции, оборонную помощь и поддержку украинских беженцев.