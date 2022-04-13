Переговоры Украины и рф, Подоляк сделал важный акцент: "Встреча на уровне президентов…"

Представитель переговорной делегации Михаил Подоляк рассказал, что нужно для встречи Зеленского и путина.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал ход переговоров Украины и россии, сделав акцент на возможной встрече президентов Зеленского и путина. Об этом он говорил в эфире программы «Свобода Live».

"Встреча на уровне президентов необходима, потому что только так можно будет решить принципиальный спор между Украиной и россией и остановить войну. Но для того, чтобы эта встреча состоялась, надо иметь определенные позиции. Для Украины эти позиции четкие: мы должны доказать, что умеем воевать, а мы это уже доказали; должны доказать, что россия будет много терять, не только в санкционном и экономическом смыслах, но и на полях битвы. И тогда за столом переговоров будет гораздо проще отстаивать свою позицию, потому что это не мы спровоцировали войну, на нас напали", – заявил Подоляк.