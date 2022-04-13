Задержание Медведчука: в ОП рассказали, что будет дальше

Советник главы ОП Алексей Арестович предполагает, что после решения суда по поводу кума роSSийского президента и одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука его дальнейшую судьбу будет определять президент Украины Владимир Зеленский. Об этом Арестович рассказал во время телемарафона.

"Думаю, что будет решать все президент Украины, ну суд сначала, а потом президент, если его (Медведчука - ред.) осудят. Потому что президент единственный, кто может принять решение о его обмен, например, на украинских военнопленных", — рассказал Арестович.

Он добавил, что сначала Медведчук должен дать показания. Наша сторона сможет узнать о том, как РоSSия готовилась к войне против Украины.

Сейчас, продолжает Арестович, оценить обменный потенциал политика сложно.

"С одной стороны, он является кумом Путина, а с другой - Путин может быть на него очень зол за те 5 миллиардов и те годы усилий, которые пошли в никуда", — резюмировал Арестович.