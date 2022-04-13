Задержание Медведчука: в ОП рассказали, что будет дальше
Сейчас оценить его обменный потенциал сложно.
Советник главы ОП Алексей Арестович предполагает, что после решения суда по поводу кума роSSийского президента и одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука его дальнейшую судьбу будет определять президент Украины Владимир Зеленский. Об этом Арестович рассказал
"Думаю, что будет решать все президент Украины, ну суд сначала, а потом президент, если его (Медведчука - ред.) осудят. Потому что президент единственный, кто может принять решение о его обмен, например, на украинских военнопленных", — рассказал Арестович.
Он добавил, что сначала Медведчук должен дать показания. Наша сторона сможет узнать о том, как РоSSия готовилась к войне против Украины.
Сейчас, продолжает Арестович, оценить обменный потенциал политика сложно.
"С одной стороны, он является кумом Путина, а с другой - Путин может быть на него очень зол за те 5 миллиардов и те годы усилий, которые пошли в никуда", — резюмировал Арестович.