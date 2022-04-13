В украинском МИД разочарованы заявлением Макрона о "братских народах"

В Министерстве иностранных дел разочарованы заявлением президента Франции Эммануэля Макрона по поводу "братства" Украины и РоSSии. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Нежелание президента Франции Эммануэля Макрона признать геноцид украинцев после всех откровенных заявлений роSSийского руководства и преступных действий роSSийских военных разочаровывает", – отметил Николенко.

Он добавил, что Украина и РоSSия были близки по историческим обстоятельствам, но "братство народов" выдумано.

"Украина и РоSSия исторически близки по объективным причинам, но миф о двух братских народах РоSSии и Украины начал разрушаться после оккупации Крыма и агрессии на Донбассе в 2014 году. Тогда роSSийские "братья" якобы пришли защищать русскоязычное население. Но за восемь лет убили 14 тысяч украинцев. Этот миф окончательно разрушился, когда первые роSSийские ракеты полетели на украинские города в феврале", - добавил представитель МИД .

Николенко подчеркнул, что после массовых преступлений и убийств, совершенных роSSийскими военными, никто не имеет морального права говорить о "братстве".

"Братский" народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин, не калечит пожилых людей и не уничтожает дома другого "братского" народа. К зверствам против беззащитных людей не прибегают даже самые ожесточенные враги. Пока нет ни моральных, ни реальных оснований вести разговоры о "братских" связях русского и украинского народов", - акцентировал спикер.