Оккупанты решили раздать украинских детей в роSSийские семьи: 130 тысяч уже были вывезены

дети, беженцы, эвакуация

РоSSийские власти уже готовят для этого нормативную базу.

РоSSийские власти готовят нормативную базу для того, чтобы передавать в роSSийские семьи детей-сирот, которых вывезли из Украины, сообщают СМИ.

Кроме того, в россии предложили создать специальные лагеря для депортированных украинских детей. Их хотят обучать русскому языку. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

Отмечается, что роSSийские чиновники предложили создать так называемые "лагеря" для изучения русского языка. Они будут предназначены для детей, которые плохо владеют языком страны-агрессора и не могут учиться в роSSийских школах.

Также директор профильного департамента Минпросвета рф лариса фальковская заявила, что уже в рф проводится работа по разработке соглашений, позволяющих "раздавать украинских детей в семьи роSSийских граждан".

Эвакуация, дети, взрослые

Стоит отметить, что 12 апреля омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что с территории Донецкой и Луганской областей в россию вывезли более 700 000 украинцев, среди них – 130 000 детей.


Александра Павленко, politeka.net

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