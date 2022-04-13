Четыре президента из Евросоюза прибыли на встречу с Зеленским: первые фото

Четыре президента из Евросоюза прибыли в Киев для встречи с Владимиром Зеленским и другими должностными лицами.

Как пишет Politeka.net, пока украинские воины защищают Украину на передовой, весь цивилизованный мир помогает Украине всем необходимым. Сегодня, 13 апреля, стало известно, что четыре президента из Евросоюза прибыли в Украину для встречи с Владимиром Зеленским и другими должностными лицами. Об этом сообщило посольство Эстонии в Украине.

"Президент Эстонии Алар Карис вместе с коллегами - президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Латвии Эгилсом Левитсом - приехали в Киев . Они собираются встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими официальными лицами", - было написано в публикации, а также добавлена совместная фотография.