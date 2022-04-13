Жители пригорода Мариуполя пожаловались на ухудшение самочувствия после химатики россиян

В поселках Талаковка и Сартана люди почувствовали нехарактерный вкус во рту и другие признаки отравления химическим веществом.

Жители пригорода Мариуполя пожаловались на ухудшение самочувствия после химатики россиян

Жители пригорода Мариуполя пожаловались на ухудшение самочувствия после распространения оккупантами ядовитого вещества. В поселках Талаковка и Сартана люди почувствовали нехарактерный вкус во рту и другие признаки отравления химическим веществом.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает УНИАН.

"Действительно, они использовали некоторое химическое вещество, сбросив его с беспилотника. К сожалению, мы не можем взять образцы и засвидетельствовать, что это было. Ветер распространил это вещество, и его частицы дошли до окраин города. Были жалобы на здоровье в поселках Сартана и Талаковка. После этого люди покинули свои дома в этих селах и эвакуировались", – сказал чиновник.

Напомним, вечером 11 апреля полк "Азов", который вместе с морской пехотой защищает Мариуполь, сообщил, что роSSийские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских людей в городе ядовитое вещество неизвестного происхождения. Оно было сброшено с беспилотника на завод "Азовсталь".

По словам основателя полка Андрея Белецкого, пострадали трое бойцов, их состояние удовлетворительное. Сразу после атаки у них наблюдалась дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.

За несколько часов до атаки, говоря об украинских военных, удерживающих завод "Азовсталь", представитель террористов "ДНР" Эдуард Басурин заявил, что химические войска найдут, как "выкурить кротов из своих нор".

Президент Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам из-за химатаки в Мариуполе. Он призвал мир отреагировать на применение Россией боеприпасов с ядовитыми веществами.

США пока не подтверждают данные о химической атаке, Великобритания проверяет. Военное руководство Украины также проверяет информацию о применении химического оружия в Мариуполе. По предварительным предположениям, россияне могли использовать фосфорные бомбы.

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