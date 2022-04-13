Турция предоставила корабли для эвакуации жителей Мариуполя, - министр обороны Турции

Турция предоставила корабли для эвакуации населения из Мариуполя. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает NTV.

По его словам, Турция постоянно проводит переговоры по эвакуации с министерствами обороны Украины и РоSSии и ожидает положительных сдвигов в ближайшие дни.

“Как Турция, мы сделали и делаем все необходимое для безопасной эвакуации, включая выделение кораблей. Мы ожидаем определенных положительных сдвигов в этом плане в ближайшие дни”, - заявил Акар.

Турецкий министр добавил, что ситуация в городе в последнее время обострилась.

“Мы вместе готовились к эвакуации всех мирных жителей. Есть двойной вопрос, часть города под контролем РоSSии, другая часть под контролем Украины. В результате мы стремимся добиться всего, что необходимо сделать в гуманитарном плане”, - добавил глава турецкого Минобороны.

Напомним, по данным Главного управления разведки Минобороны, в Мариуполе зафиксировано 13 мобильных крематориев для зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей. Всех потенциальных свидетелей зверств оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить.