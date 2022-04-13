Турция предоставила корабли для эвакуации жителей Мариуполя, - министр обороны Турции

В министерстве ожидают положительных сдвигов в ближайшие дни.

Турция предоставила корабли для эвакуации жителей Мариуполя, - министр обороны Турции
Фото: ntv.com.tr

Турция предоставила корабли для эвакуации населения из Мариуполя. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает NTV.

По его словам, Турция постоянно проводит переговоры по эвакуации с министерствами обороны Украины и РоSSии и ожидает положительных сдвигов в ближайшие дни.

“Как Турция, мы сделали и делаем все необходимое для безопасной эвакуации, включая выделение кораблей. Мы ожидаем определенных положительных сдвигов в этом плане в ближайшие дни”, - заявил Акар.

Турецкий министр добавил, что ситуация в городе в последнее время обострилась.

“Мы вместе готовились к эвакуации всех мирных жителей. Есть двойной вопрос, часть города под контролем РоSSии, другая часть под контролем Украины. В результате мы стремимся добиться всего, что необходимо сделать в гуманитарном плане”, - добавил глава турецкого Минобороны.

Напомним, по данным Главного управления разведки Минобороны, в Мариуполе зафиксировано 13 мобильных крематориев для зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей. Всех потенциальных свидетелей зверств оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить.

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