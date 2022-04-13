США рассматривают возможность поставок в Украину более мощного оружия. Им можно бить по аэродромам РФ

США рассматривают возможность поставок Украине оружия средней дальности, которые способны наносить удары по аэродромам РоSSии, передает «Голос Америки» .

"Да, мы продолжим рассматривать типы средств, которые запрашивают украинцы, - в плане того, чтобы придать им немного больше дальности и дистанции", - заявила заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс в ответ на вопрос журналиста о том, готов ли будет Вашингтон изучать вариант передачи Киеву оружия, потенциально позволяющего поражать военные аэродромы на территории РоSSии.

При этом она попросила не забегать вперёд.

"Пока не будет объявлено об этих пакетах, я бы не хотела забегать вперед наших президентских решений. Тем не менее мы продвигаем эти пакеты очень быстро. И считаю, вы увидите больше в предстоящие дни", - сказала Хикс.