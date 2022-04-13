Немецкий парламент одобрил поставки Украине тяжелой военной техники – депутат Бундестага

Депутат Бундестага от Свободной демократической партии заявил, что с точки зрения логистики и времени эта задача будет непростой, информирует ZN.ua.

Немецкий парламент одобрил поставки Украине тяжелой военной техники – депутат Бундестага
© unsplash/thisisyannic

Депутат Бундестага от Свободной демократической партии и участник парламентской группы по оборонной политике Маркус Фабер заявил, что немецкий парламент согласовал поставки Украине тяжелой военной техники.

"Дорогие друзья, Германия теперь будет быстро поставлять в Украину тяжелую технику. Я рад, что мы из парламентской группы FDP в бундестаге смогли убедить в этом наших партнеров по коалиции", - отметил Фабер.

Депутат подчеркнул, что с точки зрения логистики и времени эта задача будет непростой, "но мы наконец начинаем".

"Украинцам нужна наша материальная помощь для защиты своей страны от соседней диктатуры. Как и многие другие демократии во всем мире, мы даем им это", - сказал он.


Анна Конюченко, ZN.ua

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