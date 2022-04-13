ВСУ сбили два вражеских самолета, которые обстреливали населенные пункты в Харьковской области

Наши защитники на Харьковщине сбили два вражеских самолета. Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

«Сегодня мобильные подразделения ВСУ сбили 2 роSSийских самолета, которые атаковали населенные пункты Харьковщины. Верим в наши Вооруженные Силы Украины, круглосуточно обороняющие Харьковскую область», – написал Синегубов в Telegram.