ВСУ сбили два вражеских самолета, которые обстреливали населенные пункты в Харьковской области

Утром сообщалось о поражении нашими защитниками 300 воздушных целей оккупантов, информирует ZN.ua.

ВСУ сбили два вражеских самолета, которые обстреливали населенные пункты в Харьковской области
© Командование Воздушных сил ВСУ / Facebook

Наши защитники на Харьковщине сбили два вражеских самолета. Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

«Сегодня мобильные подразделения ВСУ сбили 2 роSSийских самолета, которые атаковали населенные пункты Харьковщины. Верим в наши Вооруженные Силы Украины, круглосуточно обороняющие Харьковскую область», – написал Синегубов в Telegram.

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