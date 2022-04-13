РоSSия готовит новые провокации, чтобы обвинить ВСУ: где планируют устроить теракты, данные разведки

Спецслужбы врага распространяют фейковый приказ Зеленского.

РоSSийские спецслужбы готовят теракты для нагнетания антиукраинской истерии в рф и оккупированном Крыму чтобы оправдать проведение мобилизации в вс рф. Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Отмечается, что согласно заявлению руководителя ГУР Минобороны Украины, «роSSийские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в роSSийских населенных пунктах. А также ракетно-бомбовые удары...».

Подтверждением этому может быть введение «желтого» уровня террористической угрозы на приграничных территориях рф и в Крыму:

Брянской, Курской и Белгородской областях;

Россошанском, Кантемировском районах Воронежской области;

Щербинском, Ейском районах Краснодарского края;

города Армянск, Красноперекопск, Джанкой и Ленинском районе оккупированного Крыма.

Отмечается, что таким образом враг будет пытаться настроить россиян против украинцев. Кроме того, такие планы оккупантов подтверждаются фейковыми видео с зачитыванием якобы приказа Зеленского об атаках на территории рф.