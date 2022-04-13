РоSSия готовит новые провокации, чтобы обвинить ВСУ: где планируют устроить теракты, данные разведки
Спецслужбы врага распространяют фейковый приказ Зеленского.
РоSSийские спецслужбы готовят теракты для нагнетания антиукраинской истерии в рф и оккупированном Крыму чтобы оправдать проведение мобилизации в вс рф. Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Отмечается, что согласно заявлению руководителя ГУР Минобороны Украины, «роSSийские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в роSSийских населенных пунктах. А также ракетно-бомбовые удары...».
Подтверждением этому может быть введение «желтого» уровня террористической угрозы на приграничных территориях рф и в Крыму:
- Брянской, Курской и Белгородской областях;
- Россошанском, Кантемировском районах Воронежской области;
- Щербинском, Ейском районах Краснодарского края;
- города Армянск, Красноперекопск, Джанкой и Ленинском районе оккупированного Крыма.
Отмечается, что таким образом враг будет пытаться настроить россиян против украинцев. Кроме того, такие планы оккупантов подтверждаются фейковыми видео с зачитыванием якобы приказа Зеленского об атаках на территории рф.