РоSSия готовит новые провокации, чтобы обвинить ВСУ: где планируют устроить теракты, данные разведки

взрывчатка, взрыв

Спецслужбы врага распространяют фейковый приказ Зеленского.

РоSSийские спецслужбы готовят теракты для нагнетания антиукраинской истерии в рф и оккупированном Крыму чтобы оправдать проведение мобилизации в вс рф. Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Отмечается, что согласно заявлению руководителя ГУР Минобороны Украины, «роSSийские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в роSSийских населенных пунктах. А также ракетно-бомбовые удары...».

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Подтверждением этому может быть введение «желтого» уровня террористической угрозы на приграничных территориях рф и в Крыму:

  • Брянской, Курской и Белгородской областях;
  • Россошанском, Кантемировском районах Воронежской области;
  • Щербинском, Ейском районах Краснодарского края;
  • города Армянск, Красноперекопск, Джанкой и Ленинском районе оккупированного Крыма.

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Отмечается, что таким образом враг будет пытаться настроить россиян против украинцев. Кроме того, такие планы оккупантов подтверждаются фейковыми видео с зачитыванием якобы приказа Зеленского об атаках на территории рф.


Анна Вернигора, politeka.net

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