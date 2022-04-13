Макрон все еще считает украинцев и россиян "братскими народами". В МИД напомнили о событиях, свидетельствующих об обратном

Президент Франции Эммануэль Макрон не считает действия россиян в Буче и других населенных пунктах Украины, некоторое время находившихся под их оккупацией, геноцидом. Он назвал это военным преступлением. Свою "осторожную" позицию президент объяснил в интервью CNN тем, что речь идет якобы о "двух народах (россиянах и украинцах) - братьях".

"Я буду осторожен с такими понятиями сегодня, потому что эти два народа (россияне и украинцы) – братья. Я хочу продолжать пытаться, насколько могу, остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики служит этому делу", – сказал Макрон во время этого интервью.

В МИД Украины не замедлили с ответом. Спикер ведомства Олег Николенко объяснил президенту Франции, почему его слова о братских народах – неправда. В комментарии УП он отметил, что наша сторона разочарована позицией Макрона по геноциду, а слова о "братских народах" там считают неуместными.

"Нежелание президента Франции Эммануэля Макрона признать геноцид украинцев после всех откровенных заявлений роSSийского руководства и преступных действий роSSийских военных разочаровывает. Украина и РоSSия исторически близки по объективным причинам, но миф о двух братских народах РоSSии и Украины начал разрушаться после оккупации Крыма и агрессии на Донбассе в 2014 году. Тогда русские "братья" якобы пришли защищать русскоязычное население. Но за восемь лет убили 14 тысяч украинцев, - сказал Николенко. - Этот миф окончательно разрушился, когда первые роSSийские ракеты полетели на украинские города в феврале. "Братский" народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин, не калечит пожилых людей и не уничтожает дома другого "братского" народа. К зверствам против беззащитных людей не прибегают даже самые ярые враги".

Николенко добавил, что сегодня для того, чтобы и дальше вести диалог о "двух братских народах", нет ни моральных прав, ни реальных оснований.