Возле Харькова с дорог, по которым пролегают эвакуационные маршруты, вывозят уничтоженную технику

Там проводят ямочный ремонт, ликвидируют последствия попадания вражеской артиллерии.

Возле Харькова с дорог, по которым пролегают эвакуационные маршруты, вывозят уничтоженную технику
Фото: Кирило Тимошенко

С трассы M-03 от Харькова в освобожденный Чугуев вывезли 14 единиц изуродованного транспорта, в том числе вражеского военного.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Кроме того, на 431 км автодороги ликвидируют последствия попадания вражеской артиллерии.

На трассе М-18 Мерефа – Лозовая производят ямочный ремонт. По этим дорогам пролегают эвакуационные маршруты из региона.

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Напомним, украинские войска уволили Чугуев 6 марта. В настоящее время часть Харьковской области остается оккупированной, там продолжаются бои.



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