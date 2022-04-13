Возле Харькова с дорог, по которым пролегают эвакуационные маршруты, вывозят уничтоженную технику

С трассы M-03 от Харькова в освобожденный Чугуев вывезли 14 единиц изуродованного транспорта, в том числе вражеского военного.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Кроме того, на 431 км автодороги ликвидируют последствия попадания вражеской артиллерии.

На трассе М-18 Мерефа – Лозовая производят ямочный ремонт. По этим дорогам пролегают эвакуационные маршруты из региона.

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Напомним, украинские войска уволили Чугуев 6 марта. В настоящее время часть Харьковской области остается оккупированной, там продолжаются бои.