Зеленский предупредил о катастрофических потерях: "Сейчас можно либо остановить РоSSию, либо..."
"Я призываю наконец внести нефть в санкционный пакет. Нужно эмбарго на уровне всего ЕС".
Об этом в своем обращении к народу и политикам Эстонии заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Я призываю Эстонию при утверждении нового санкционного пакета против РФ защищать на уровне ЕС необходимость полной блокировки роSSийских банков. Всех, а не только части. Призываю наконец внести нефть в санкционный пакет. Нужно эмбарго на уровне всего ЕС! Также приглашаю вашу страну, ваших специалистов присоединиться к работе совместной группы, которая создана для расследования военных преступлений роSSийской армии на территории Украины", - призвал Зеленский.
По словам президента Украины, количество военных преступлений достигает уже десятков тысяч.
«Нет такого преступления, которое не совершили бы роSSийские солдаты за 49 дней этого вторжения», - подчеркнул Зеленский, добавив, что это расстрелы мирных людей, пытки, изнасилования, подрыв больниц, бомбардировки родильных домов, сожжение складов с едой, артиллерийские обстрелы укрытий, в которых прячутся дети.
"Сейчас такое время, когда можно либо остановить РоSSию, либо очень надолго потерять весь восток Европы. Любую надежду на безопасную и свободную жизнь на континенте, которая бы регулировалась общепризнанным правом, а не жестокой силой", - пояснил президент Украины.
Между тем стало известно, что в Германии согласовали поставки тяжелых вооружений для Украины
Об этом сообщил депутат Бундестага от Свободной демократической партии и участник парламентской группы по оборонной политике Маркус Фабер.
"Дорогие друзья, Германия теперь быстро будет поставлять в Украину тяжелую технику. Я рад, что мы с СВДП и наши партнеры по коалиции смогли договориться об этом", - написал он в Twitter.