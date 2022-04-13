Зеленский предупредил о катастрофических потерях: "Сейчас можно либо остановить РоSSию, либо..."

"Я призываю наконец внести нефть в санкционный пакет. Нужно эмбарго на уровне всего ЕС".

Об этом в своем обращении к народу и политикам Эстонии заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я призываю Эстонию при утверждении нового санкционного пакета против РФ защищать на уровне ЕС необходимость полной блокировки роSSийских банков. Всех, а не только части. Призываю наконец внести нефть в санкционный пакет. Нужно эмбарго на уровне всего ЕС ! Также приглашаю вашу страну, ваших специалистов присоединиться к работе совместной группы, которая создана для расследования военных преступлений роSSийской армии на территории Украины", - призвал Зеленский.

По словам президента Украины, количество военных преступлений достигает уже десятков тысяч.

«Нет такого преступления, которое не совершили бы роSSийские солдаты за 49 дней этого вторжения», - подчеркнул Зеленский, добавив, что это расстрелы мирных людей, пытки, изнасилования, подрыв больниц, бомбардировки родильных домов, сожжение складов с едой, артиллерийские обстрелы укрытий, в которых прячутся дети.

"Сейчас такое время, когда можно либо остановить РоSSию, либо очень надолго потерять весь восток Европы. Любую надежду на безопасную и свободную жизнь на континенте, которая бы регулировалась общепризнанным правом, а не жестокой силой", - пояснил президент Украины.

Между тем стало известно, что в Германии согласовали поставки тяжелых вооружений для Украины

Об этом сообщил депутат Бундестага от Свободной демократической партии и участник парламентской группы по оборонной политике Маркус Фабер.