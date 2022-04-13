В Херсонской области войска РФ расстреляли семь человек и взорвали их в доме

Областная прокуратура начала расследование.

В Херсонской области войска РФ расстреляли семь человек и взорвали их в доме
© КГГА, Алексей Самсонов

РоSSийские войска во вторник, 12 апреля, расстреляли семерых людей в селе Правдино Херсонской области и взорвали дом с погибшими, информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"12 апреля 2022 года в селе Правдино военнослужащие вооруженных сил РФ расстреляли в жилом доме шестерых мужчин и одну женщину. После этого, намереваясь скрыть преступление, оккупанты взорвали дом с телами расстрелянных людей", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч.2 ст.438 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время принимаются все меры по установлению обстоятельств происшествия и идентификации погибших.


Анна Конюченко, ZN.ua

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