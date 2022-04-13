В Пентагоне прокомментировали ситуацию в Мариуполе

Там напомнили, что для россиян этот город стратегически важен, информирует ZN.ua.

В Пентагоне прокомментировали ситуацию в Мариуполе
© Полк "Азов"/Facebook

Спикер Пентагона Джон Кирби прокомментировал ситуацию в Мариуполе. По его словам, несмотря на блокаду и роSSийские бомбардировки, украинские защитники продолжают борьбу за этот город. Слова Кирби цитирует пресс-служба ведомства.

Он отмечает, что то, что город разрушают и с помощью авиации, и с помощью артиллерии, подтверждают кадры, отснятые там.

Важно понимать, что Мариуполь имеет стратегическое значение – россияне все еще пытаются его захватить, чтобы иметь возможность сделать сухопутный коридор с временно аннексированным Крымом.

"Наша оценка такова, что украинцы все еще борются за него... Это их город и часть их страны, и они не отказались от этого. И мы тоже не отказываемся от них", – сказал Кирби.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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