В Пентагоне прокомментировали ситуацию в Мариуполе

Спикер Пентагона Джон Кирби прокомментировал ситуацию в Мариуполе. По его словам, несмотря на блокаду и роSSийские бомбардировки, украинские защитники продолжают борьбу за этот город. Слова Кирби цитирует пресс-служба ведомства.

Он отмечает, что то, что город разрушают и с помощью авиации, и с помощью артиллерии, подтверждают кадры, отснятые там.

Важно понимать, что Мариуполь имеет стратегическое значение – россияне все еще пытаются его захватить, чтобы иметь возможность сделать сухопутный коридор с временно аннексированным Крымом.

"Наша оценка такова, что украинцы все еще борются за него... Это их город и часть их страны, и они не отказались от этого. И мы тоже не отказываемся от них", – сказал Кирби.