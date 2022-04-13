Британии ввела новые санкции против Медведчука и еще 200 человек из РоSSии

На этой неделе Лондон запретит импорт стальных и железных изделий и экспорт предметов роскоши, информирует ZN.ua.

Правительство Британии ввело новые санкции против более 200 человек из РоSSии. Среди них помощник президента РФ Владимира Путина Андрей Фурсенко, депутат парламента Украины и бывший сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук, а также жена министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Министр иностранных дел объявила о 178 новых санкциях, согласованных с ЕС, направленных против тех, кто поддерживает созданные Россией марионеточные режимы в Донецке и Луганске. Это произошло после многочисленных сообщений на прошлой неделе о том, что РоSSия варварски бьет по гражданским в этих местах.

Великобритания объявила о санкциях, направленных против членов семей олигархов, близких соратников и сотрудников.

Среди лиц, попавших под санкции, Александр Ананченко и Сергей Козлов, "премьер" и "председатель правительства" "ДНР" и "ЛНР".

Другие члены семей роSSийских олигархов стали мишенью сегодня, когда правительство Великобритании ввело санкции против Павла Езубова, двоюродного брата Олега Дерипаски, и Нигины Заировой, исполнительного помощника Михаила Фридмана.

Санкции также ввели против крупных роSSийских олигархов Вагита Алекперова, Владимира Евтушенкова и Андрея Бокарева, бизнесменов и топ-менеджеров Фархада Ахмедова, Мусы Бажаева, Саида Керимова, Григория Березкина, Евгения Зубицкого, Александра Шульгина.

Их активы заморозят и запретят въезд в Британию.

С тех пор как в феврале началось неспровоцированное и незаконное вторжение в Украину, Великобритания ввела санкции против более чем 1 400 физических и юридических лиц, в том числе более 100 олигархов и членов их семей.


Александр Хребет, ZN.ua

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