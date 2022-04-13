Дома после войны будут строить по новым правилам: как изменится жилье украинцев

Харьков, война, руины, дом

В Украине разработают новые строительные нормы, которые предусматривают надежные бомбоубежища или укрепленные подземные паркинги в отстроенных и новых домах.

Как будут строить укрытия в инфографике показали в официальном телеграм-канале партии «Слуга народа».

Так, сообщается, что укрытия будут надежными и комфортными, а проекты нового жилья не пройдут экспертизу, если в них не будет безопасного паркинга или бомбоубежища.

Также украинцам продемонстрировали, какова ситуация с бомбоубежищами в других странах. Да, единственной страной, которая может спрятать все свое население является Швейцария.

Напомним, Кабинет министров Украины уже предоставил план восстановления разрушенной инфраструктуры за время полномасштабного вторжения рф.

Так, на первом этапе принято решение о выделении 1 миллиарда гривен для четырех областей: 400 миллионов для Киевщины; 100 миллионов для Житомирщины; по 250 миллионов для Черниговской и Сумской.

На втором этапе будет проводиться оценка крупных инфраструктурных проектов. На третьем этапе строительство нового жилья и инфраструктурных объектов. Это будет происходить уже после окончания боевых действий. На этом этапе проведут реконструкцию исторического наследия.

 


Катерина Петренко, politeka.net

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