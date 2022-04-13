Гибель 57 человек на вокзале в Краматорске: какую ракету использовали оккупанты

Журналисты выяснили тип ракеты, которой обстреляли Ж/Д-вокзал Краматорска в пятницу, 8 апреля.

Об этом сообщило ВВС, информирует Апостроф .

После посещения железнодорожной станции, которая пострадала в результате обстрела, а также детального изучения остатков ракеты, журналисты пришли к выводу, что боеприпас имел кассетную боеголовку.

В результате взрыва осколки разлетаются вокруг места основного удара ракеты и оставляют повреждения в местах взрыва каждого из них.

Например, в стене здания возле вокзала образовалась большая дырка.

На месте удара были обнаружены следы элементов, которыми начинены кассетные боеприпасы.

Напомним, число жертв удара роSSийской ракеты по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля возросло до 57-ми, а травмированных - до 114-ти.