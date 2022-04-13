Гибель 57 человек на вокзале в Краматорске: какую ракету использовали оккупанты
Журналисты выяснили тип ракеты, которой обстреляли Ж/Д-вокзал Краматорска в пятницу, 8 апреля.
Об этом
После посещения железнодорожной станции, которая пострадала в результате обстрела, а также детального изучения остатков ракеты, журналисты пришли к выводу, что боеприпас имел кассетную боеголовку.
В результате взрыва осколки разлетаются вокруг места основного удара ракеты и оставляют повреждения в местах взрыва каждого из них.
Например, в стене здания возле вокзала образовалась большая дырка.
На месте удара были обнаружены следы элементов, которыми начинены кассетные боеприпасы.
Напомним, число жертв удара роSSийской ракеты по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля возросло до 57-ми, а травмированных - до 114-ти.