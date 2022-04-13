Подполковник, спортсмен и "интеллигент": фото новых "грузов 200" у роSSийских оккупантов

По состоянию на утро 13 апреля, украинские защитники ликвидировали уже около 19 800 роSSийских военных, которые пришли в нашу страну убивать и грабить. В сети рассказали о троих из них.

Об этом сообщается в Twitter Necro Mancer, информирует Апостроф .

Так, в Украине погиб командир танкового батальона подполковник Мирас Башаков. Как сказано в его некрологе, он "охранял национальную безопасность РоSSии". Почему он делал это, убивая украинцев, не уточняется.

Также ликвидирован в Украине оккупант Руслан Бесаев, он был успешным спортсменом, но зачем-то приехал убивать жителей Украины, за что и заплатил своей жизнью.

"Один из лучших бойцов-рукопашников Севера и Юга Осетии, сотрудник МО РЮО Руслан Бесаев поехал на СВО в Украину и в ее ходе успешно денацифицировался", - пишет автор публикации.

Отдал свою жизнь за кровожадные идеи роSSийских властей и 26-летний Александр Фролов. Он родился в семье военного и пошел по стопам отца. Его называют интеллигентным человеком с врожденным "чувством справедливости". Однако оно не удержало его от участия в войне против Украины, где россияне убивают детей, насилуют женщин и в качестве трофеев "захватывают" унитазы и стиральные машины.