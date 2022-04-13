В Мариуполе зафиксировано 13 мобильных крематориев зачистки улиц от тел погибших гражданских, – ГУР

Всех потенциальных свидетелей зверств оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить.

Руководство РоSSии приказало уничтожать какие-либо доказательства преступлений своей армии в Украине. Это произошло после широкой международной огласки геноцида украинского народа в Буче Киевской области роSSийские войска начали использовать в Украине мобильные крематории.

В частности, в Мариуполе зафиксировано 13 мобильных крематориев для зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей. Всех потенциальных свидетелей зверств оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить, сообщает главное управление разведки украинского Минобороны.

Военной разведкой Украины неоднократно фиксировались факты использования мобильных крематориев на территории Черниговской области. Работа мобильного крематория противника зафиксирована в г. Новоайдар Луганской области.

Также ВС РФ используют мобильные крематории для уничтожения тел роSSийских военнослужащих с целью утаивания реального количества своих солдат, погибших в ходе роSSийской агрессии против Украины и отказа в выплатах семьям погибших россиян.

Действия роSSийской армии подпадают под определение "геноцид" в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и статье 6 Римского устава международного уголовного суда. РоSSийское руководство и дальше будет пытаться скрывать факты военных преступлений в Украине, отмечают в ГУР.