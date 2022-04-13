Финляндия скоро примет решение по вопросу о членстве в НАТО – премьер

Накануне большинство финнов - 84% - сказали, что видят в РоSSии угрозу своей стране из-за полномасштабной войны против Украины. Власти Финляндии в течение ближайших нескольких недель примут решение о том, следует ли стране становиться членом НАТО, заявила сегодня премьер Санна Марин.

"Решение по НАТО будет принято в течение нескольких недель", - приводит агентство Bloomberg слова премьера Финляндии.

Она отметила, что не видит необходимости в том, чтобы решение по НАТО принималось одновременно со Швецией. Хотя и подчеркнула, что хотела, чтобы обе страны "сделали одинаковый выбор". При этом премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон планирует подать заявку на вступление страны в НАТО во время саммита Альянса 29-30 июня.