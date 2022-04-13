Премьер Швеции планирует летом подать заявку на членство в НАТО - СМИ

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон планирует подать заявку на вступление страны в Североатлантический Альянс во время саммита НАТО, запланированного на 29-30 июня, передает телеканал SVT.

По данным местных СМИ , Социал-демократическая партия Швеции, в которую входит Андерсон, созвала встречу 24 мая. Она окончательно определится с позицией по НАТО. Партия также намерена провести решающее голосование в парламенте Швеции.