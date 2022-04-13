Премьер Швеции планирует летом подать заявку на членство в НАТО - СМИ

Правящая партия Швеции созвала встречу в мае, чтобы принять окончательное решение, информирует ZN.ua.

Премьер Швеции планирует летом подать заявку на членство в НАТО - СМИ
© NewsWave

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон планирует подать заявку на вступление страны в Североатлантический Альянс во время саммита НАТО, запланированного на 29-30 июня, передает телеканал SVT.

По данным местных СМИ, Социал-демократическая партия Швеции, в которую входит Андерсон, созвала встречу 24 мая. Она окончательно определится с позицией по НАТО. Партия также намерена провести решающее голосование в парламенте Швеции.

В то же время по данным, Svenska Dagbladet, правление партии, возможно, уже приняло решение по Североатлантическому Альянсу. По данным издания, Магдалена Андерссон хочет подать заявку на июньском саммите НАТО в Мадриде.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фотоВ Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото
Карта боевых действий на территории Украины на утро 7 апреля: где враг наступает, а где отступаетКарта боевых действий на территории Украины на утро 7 апреля: где враг наступает, а где отступает
Блок рекламы


Похожие новости
Финляндия скоро примет решение по вопросу о членстве в НАТО – премьерФинляндия скоро примет решение по вопросу о членстве в НАТО – премьер
По меньшей мере четыре страны могут заблокировать путь Украины на членство в ЕвросоюзеПо меньшей мере четыре страны могут заблокировать путь Украины на членство в Евросоюзе
США должны предоставить Украине ПВО, истребители и другое летальное вооружение - сенатор Тед КрузСША должны предоставить Украине ПВО, истребители и другое летальное вооружение - сенатор Тед Круз
Путин начал стягивать войска к границе с Финляндией после их желания вступить в НАТО: видеоПутин начал стягивать войска к границе с Финляндией после их желания вступить в НАТО: видео
Крымских врачей РоSSия планирует отправить на передовую, - Представительство Президента в КрымуКрымских врачей РоSSия планирует отправить на передовую, - Представительство Президента в Крыму
Atlantic Council: НАТО может сократить химическую угрозу РоSSииAtlantic Council: НАТО может сократить химическую угрозу РоSSии
РоSSия планирует теракты на своей территории для обвинения в них Украины, – разведка
РоSSия планирует теракты на своей территории, чтобы обвинить Украину – ГУРРоSSия планирует теракты на своей территории, чтобы обвинить Украину – ГУР
Премьер-министр Индии предложил Путину провести прямые переговоры с ЗеленскимПремьер-министр Индии предложил Путину провести прямые переговоры с Зеленским
РоSSия не может установить контроль ни над портом Мариуполя, ни над металлургическим комбинатом, - АндрющенкоРоSSия не может установить контроль ни над портом Мариуполя, ни над металлургическим комбинатом, - Андрющенко
Последние новости
Подгружаем последние новости