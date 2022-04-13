Группу россиян выловили на Днепропетровщине, фото: при себе было оружие

В Юрьевском районе полицейские обнаружили пятерых граждан РоSSии, которые могут быть причастны к сотрудничеству с врагом.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Среди них один человек имел как роSSийский, так и украинский паспорта. Отметим, что двойное гражданство сейчас в Украине незаконно.

В ходе следствия оперативники проверили 20 граждан на причастность к ДРГ и выявили пять человек, которые имели при себе роSSийские паспорта. Также изъят карабин с оптическим прицелом и 74 патрона к нему.