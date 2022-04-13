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2022-04-13
Группу россиян выловили на Днепропетровщине, фото: при себе было оружие
В Юрьевском районе полицейские обнаружили пятерых граждан РоSSии, которые могут быть причастны к сотрудничеству с врагом.
Об этом
Среди них один человек имел как роSSийский, так и украинский паспорта. Отметим, что двойное гражданство сейчас в Украине незаконно.
В ходе следствия оперативники проверили 20 граждан на причастность к ДРГ и выявили пять человек, которые имели при себе роSSийские паспорта. Также изъят карабин с оптическим прицелом и 74 патрона к нему.
Изъятые документы и оружие были направлены на экспертное исследование. Сейчас проводятся мероприятия по установлению должностных лиц, способствовавших легализации гражданина РФ на территории нашего государства.
Алексей Ионов, politeka.net