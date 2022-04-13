В Таллинне женщины вышли к роSSийскому посольству в знак протеста против массовых изнасилований украинок роSSийскими солдатами

Это третья антивоенная акция в столице Эстонии с начала недели.

В Таллинне женщины вышли к роSSийскому посольству в знак протеста против массовых изнасилований украинок роSSийскими солдатами
Фото: Priit M?rk/ERR

В столице Эстонии Таллине состоялась третья с начала недели антивоенная акция. Женщины вышли к посольству РФ в знак протеста против массовых изнасилований украинок роSSийскими солдатами.

"РоSSийские солдаты насилуют и убивают невинных женщин и детей в Украине. Люди, поддерживающие эту войну, также поддерживают военные преступления, неприятные убийства, соучастниками которых являются. Это наше послание сторонникам режима Путина (в РоSSии, Эстонии и везде)", - заявили организаторы протеста.

Фото: twitter.com/UkraineNewsLive

Фото: twitter.com/UkraineNewsLive

Это не первая подобная акция в Таллинне. В понедельник, 11 апреля, у посольства Германии протестовали около десяти антивоенных активистов. Целью представления, изображавшего жертв войны в Буче, было побуждать Германию и другие европейские государства к более жесткой позиции с Россией.

Вчера около десятка демонстрантов собрались у посольства Венгрии в Таллинне в противогазах, чтобы протестовать против того, что Венгрия продолжает покупать газ у РоSSии и через нее финансирует роSSийскую военную машину и войну в Украине.

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