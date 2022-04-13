NYT: Украина не должна стать Сирией, как США следует наказать РоSSию за химическую атаку?

РоSSия потенциально может применить в Украине химическое оружие или даже уже это сделала в Мариуполе, если верить последним сообщениям. Администрация Джо Байдена уже создала из чиновников в сфере национальной безопасности группу Tiger Team, которая должна рассмотреть варианты ответа, если химическое оружие точно будет применено.

Пора вынести на публичное обсуждение эту тему, - пишет New York Times . В США уже был подобный опыт в прошлом, и он был провальным. В августе 2012 года президент Барак Обама публично предостерег диктатора Сирии Башара Асада от применения химического оружия.

«Красная линия для нас – это если мы увидим целую кучу химического оружия, которую транспортируют или используют. Это изменит мои расчеты», – сказал тогда Обама.

Но возмездия не было. Позднее в том же году появились сообщения, что Асад стал применять химическое оружие. В конце концов, он начал травить зарином людей в окрестностях Дамаска. Обама колебался, опасаясь более масштабной войны. Британский парламент проголосовал за начало военной операции в Сирии. Республиканцы в Конгрессе за день превратились из «ястребов» в скептических изоляционистов. Владимир Путин вмешался, предложив Асаду добровольно отдать свой химический арсенал. Администрация Обамы после этого начала говорить, что якобы добилась лучшего результата из возможных. Но потом стало известно, что Асад не отдал все химическое оружие и продолжает безнаказанно травить людей хлором. Путин укрепил свой альянс с Асадом, затем ввел армию РоSSии в Сирию в 2015 году.

«Неуверенность Обамы в Сирии была определяющей. Она определила доверие к Америке. Думаю, после этого Путин решил, что Обама слаб», – сказал экс-президент Франции Франсуа Олланд.