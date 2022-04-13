NYT: Украина не должна стать Сирией, как США следует наказать РоSSию за химическую атаку?

Для начала Вашингтону не стоит проводить красные линии, за нарушение которых он не будет готов наказать Москву, информирует ZN.ua.

NYT: Украина не должна стать Сирией, как США следует наказать РоSSию за химическую атаку?
© unsplash/afinika

РоSSия потенциально может применить в Украине химическое оружие или даже уже это сделала в Мариуполе, если верить последним сообщениям. Администрация Джо Байдена уже создала из чиновников в сфере национальной безопасности группу Tiger Team, которая должна рассмотреть варианты ответа, если химическое оружие точно будет применено.

Пора вынести на публичное обсуждение эту тему, - пишет New York Times. В США уже был подобный опыт в прошлом, и он был провальным. В августе 2012 года президент Барак Обама публично предостерег диктатора Сирии Башара Асада от применения химического оружия.

«Красная линия для нас – это если мы увидим целую кучу химического оружия, которую транспортируют или используют. Это изменит мои расчеты», – сказал тогда Обама.

Но возмездия не было. Позднее в том же году появились сообщения, что Асад стал применять химическое оружие. В конце концов, он начал травить зарином людей в окрестностях Дамаска. Обама колебался, опасаясь более масштабной войны. Британский парламент проголосовал за начало военной операции в Сирии. Республиканцы в Конгрессе за день превратились из «ястребов» в скептических изоляционистов. Владимир Путин вмешался, предложив Асаду добровольно отдать свой химический арсенал. Администрация Обамы после этого начала говорить, что якобы добилась лучшего результата из возможных. Но потом стало известно, что Асад не отдал все химическое оружие и продолжает безнаказанно травить людей хлором. Путин укрепил свой альянс с Асадом, затем ввел армию РоSSии в Сирию в 2015 году.

«Неуверенность Обамы в Сирии была определяющей. Она определила доверие к Америке. Думаю, после этого Путин решил, что Обама слаб», – сказал экс-президент Франции Франсуа Олланд.


Лесь Димань, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фотоВ Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото
Карта боевых действий на территории Украины на утро 7 апреля: где враг наступает, а где отступаетКарта боевых действий на территории Украины на утро 7 апреля: где враг наступает, а где отступает
Блок рекламы


Похожие новости
AUKUS может стать JAUKUS: оборонный альянс приглашает ЯпониюAUKUS может стать JAUKUS: оборонный альянс приглашает Японию
Украина не меняла позицию на переговорах с РФ, однако есть отличие — АрахамияУкраина не меняла позицию на переговорах с РФ, однако есть отличие — Арахамия
Atlantic Council: НАТО может сократить химическую угрозу РоSSииAtlantic Council: НАТО может сократить химическую угрозу РоSSии
США пока не подтверждают химическую атаку в Мариуполе, Британия проверяетСША пока не подтверждают химическую атаку в Мариуполе, Британия проверяет
Украина предлагает «иранские санкции» для роSSийского газа: что это и как будет работатьУкраина предлагает «иранские санкции» для роSSийского газа: что это и как будет работать
The Atlantic: Украина очень нужна ЕвропеThe Atlantic: Украина очень нужна Европе
Украина имеет право на репарации от РоSSии – МамедовУкраина имеет право на репарации от РоSSии – Мамедов
РоSSийская война против Украины должна "покончить с доминированием США в мире" — ЛаВРУНРоSSийская война против Украины должна "покончить с доминированием США в мире" — ЛаВРУН
NYT: Военный преступник возглавляет ядерную РоSSию, что с ним делать?NYT: Военный преступник возглавляет ядерную РоSSию, что с ним делать?
Украина вступит в ЕС в ближайшие годы — Игорь ЖовкваУкраина вступит в ЕС в ближайшие годы — Игорь Жовква
Последние новости
Подгружаем последние новости